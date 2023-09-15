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Тарасов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1972

Отец: Тарасов Сергей Александрович

Мать: Тарасова Лариса Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
25.04.1989
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехал с матерью в отдельную двухкомнатную квартиру на ул. Шевченко.
Военная служба
С 1990 по 1992
Москва, город федерального значения Москва
Род войск: Внутренние войска Воинское звание: старший сержант Дивизия им. Дзержинского. Пришлось служить в "горячих точках" страны: во время конфликта в Осетии, во время путча в Москве.
Бракосочетание
29.08.2008

Жена: Тарасова Ирина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасова Ирина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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