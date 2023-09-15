Тарасов Алексей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1972
Место жительства
25.04.1989
Переехал с матерью в отдельную двухкомнатную квартиру на ул. Шевченко.
Военная служба
С 1990 по 1992
Москва, город федерального значения Москва
Род войск: Внутренние войска Воинское звание: старший сержант Дивизия им. Дзержинского. Пришлось служить в "горячих точках" страны: во время конфликта в Осетии, во время путча в Москве.
Бракосочетание
29.08.2008
Рождение ребёнка
20.04.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Николаевна
Место жительства
Неизвестно