Зиньковский Лука Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1852
Дата смерти13.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1852
Бракосочетание
23.01.1877
Рождение ребёнка
24.04.1884
Мать ребёнка: Зиньковская Мария Эммануиловна
Рождение ребёнка
10.08.1886
Дочь: Наталья Лукинична
Мать ребёнка: Зиньковская Мария Эммануиловна
Рождение ребёнка
10.02.1889
Дочь: Кременева Анна Лукинична
Мать ребёнка: Зиньковская Мария Эммануиловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1909
Причина смерти: сердце