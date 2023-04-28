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Зиньковский Лука Андреевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.02.1852

Дата смерти

13.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1852

Отец: Зиньковский Андрей Николаевич

Мать: Зиньковская Александра Макаровна

Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Зиньковская Мария Эммануиловна

Рождение ребёнка
24.04.1884

Сын: Зиньковский Семен Лукич

Мать ребёнка: Зиньковская Мария Эммануиловна

Рождение ребёнка
10.08.1886

Дочь: Наталья Лукинична

Мать ребёнка: Зиньковская Мария Эммануиловна

Рождение ребёнка
10.02.1889

Дочь: Кременева Анна Лукинична

Мать ребёнка: Зиньковская Мария Эммануиловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1909
Причина смерти: сердце
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