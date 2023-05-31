Тиликова Федосья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиликова Федосья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Тиликова Евгенья Павловна

Отец ребёнка: Тиликов Павел Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Тиликов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Тиликов Павел Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиликов Павел Егорович

Смерть
Неизвестно