Максимчук Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимчук Евдокия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Платонида Власовна

Отец ребёнка: Максимчук Влас Софронович

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Максимчук Дмитрий Власович

Отец ребёнка: Максимчук Влас Софронович

Мокрое, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимчук Влас Софронович

Смерть
Неизвестно