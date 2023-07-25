Максимчук Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Платонида Власовна
Отец ребёнка: Максимчук Влас Софронович
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Максимчук Дмитрий Власович
Отец ребёнка: Максимчук Влас Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно