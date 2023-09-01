Щёголева (Макарова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёголева (Макарова) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Макаров Петр

Мать: Макарова N

Бракосочетание
03.06.1902

Муж: Щёголев Алексей Захарович

Рождение ребёнка
13.05.1903

Сын: Щёголев Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Щёголев Алексей Захарович

Замятино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суетнова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Щёголев Алексей Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
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