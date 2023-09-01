Щёголева (Макарова) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Макаров Петр
Мать: Макарова N
Бракосочетание
03.06.1902
Рождение ребёнка
13.05.1903
Отец ребёнка: Щёголев Алексей Захарович
Замятино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суетнова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Щёголев Алексей Захарович
Работа или профессия
Неизвестно