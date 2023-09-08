von Baggehufwudt-Baggovut Woldemar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Baggehufwudt-Baggovut Woldemar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

11.04.1816

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Von Baggehufwudt Friedrich Wilhelm

Мать: Von Toll Sophie Juliane

Бракосочетание
15.02.1778

Жена: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Vilniaus gubernatoriaus valstybinis patarėjas, St. Rat., Ziv. Gouv. v. Wilna
Смерть
11.04.1816
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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