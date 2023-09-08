von Baggehufwudt-Baggovut Woldemar
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти11.04.1816
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
15.02.1778
Жена: не указана
Таллин, Эстонская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Vilniaus gubernatoriaus valstybinis patarėjas, St. Rat., Ziv. Gouv. v. Wilna
Смерть
11.04.1816
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург