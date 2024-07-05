Поспелов Валерий Андреевич 01.03.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поспелов Валерий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поспелова (Подзорова) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
21.08.1978

Сын: Поспелов Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Поспелова (Подзорова) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
02.09.1985

Сын: Поспелов Артем Валерьевич

Мать ребёнка: Поспелова (Подзорова) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
06.06.1987

Дочь: Первых (Поспелова) Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Поспелова (Подзорова) Наталья Александровна

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