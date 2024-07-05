Поспелов Валерий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1978
Сын: Поспелов Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Поспелова (Подзорова) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
02.09.1985
Сын: Поспелов Артем Валерьевич
Мать ребёнка: Поспелова (Подзорова) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
06.06.1987
Дочь: Первых (Поспелова) Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Поспелова (Подзорова) Наталья Александровна