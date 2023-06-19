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Калабихин Михаил Степанович
Калабихин Михаил Степанович
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Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1877
Дата смерти
1877
Пол
Мужской
Отец
Калабихин Степан Васильевич
1830 г.р.
Мать
Калабихина Екатерина Николаевна
1831 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Калабихин Степан Васильевич
Мать:
Калабихина Екатерина Николаевна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1877
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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