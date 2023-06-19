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Калабихин Михаил Степанович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Калабихин Степан Васильевич

Мать: Калабихина Екатерина Николаевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1877
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд