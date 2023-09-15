Меншикова (Гагарина) Леонилла Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1822
Дата смерти25.02.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
1843
Сын: Меншиков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Меншиков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
06.05.1844
Дочь: Меншикова мария Владимировна
Отец ребёнка: Меншиков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
04.08.1847
Сын: Меншиков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Меншиков Владимир Александрович
Место жительства
1854
По её заказу художник Ф. Г. Солнцев создал уникальную рукописную книгу «Евангелие от Иоанна»
Место жительства
?.07.1882
Пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины (меньшего креста)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1887
Похоронена на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры