Меншикова (Гагарина) Леонилла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншикова (Гагарина) Леонилла Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.02.1822

Дата смерти

25.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1842

Муж: Меншиков Владимир Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1843

Сын: Меншиков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Меншиков Владимир Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.05.1844

Дочь: Меншикова мария Владимировна

Отец ребёнка: Меншиков Владимир Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.08.1847

Сын: Меншиков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Меншиков Владимир Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
По её заказу художник Ф. Г. Солнцев создал уникальную рукописную книгу «Евангелие от Иоанна»
Место жительства
?.07.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пожалована в кавалерственные дамы ордена Св. Екатерины (меньшего креста)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.02.1887
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры
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