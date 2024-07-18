Зиниченко Даниил Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1910
Дата смерти04.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Туманова) Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
25.04.1936
Сын: Зиниченко Виталий Данилович
Мать ребёнка: (Туманова) Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Туманова) Лидия Алексеевна
Смерть
04.02.1986