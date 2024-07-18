Зиниченко Даниил Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиниченко Даниил Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1910

Дата смерти

04.02.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Туманова) Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
25.04.1936

Сын: Зиниченко Виталий Данилович

Мать ребёнка: (Туманова) Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Туманова) Лидия Алексеевна

Смерть
04.02.1986

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