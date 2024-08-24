Михаил Авраамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769 ст.
Дата смерти14.07.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.
Отец: Авраам Васильев
Мать: Лукерья Егорова
Бракосочетание
Около 1789
Жена: Матрена Кузьмина
Рождение ребёнка
10.12.1797 ст.
Сын: Евграф Михайлов
Мать ребёнка: Матрена Кузьмина
Бракосочетание
30.01.1820 ст.
Жена: Евдокия Максимова
Смерть
14.07.1848 ст.
от холеры