Михаил Авраамов Около 1769 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил Авраамов

Место рождения

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1769 ст.

Дата смерти

14.07.1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1771 г.р.
1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.

Отец: Авраам Васильев

Мать: Лукерья Егорова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1789

Жена: Матрена Кузьмина

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.12.1797 ст.

Сын: Евграф Михайлов

Мать ребёнка: Матрена Кузьмина

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1820 ст.

Жена: Евдокия Максимова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.07.1848 ст.
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от холеры

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