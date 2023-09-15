Журакивская (Лазаревич) Ганна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журакивская (Лазаревич) Ганна Романовна

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Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1660 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Дочь Нежинского полкового судьи.
Бракосочетание
Около 1692

Муж: не указан

Чернигов, Чернігівська область
Муж: Роман Жураківський, войсковой товарищ, умер около 1717.
Бракосочетание
?.11.1718

Муж: Полуботок Павел Леонтьевич

Чернигов, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
После 1747
Чернигов, Чернігівська область
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