Журакивская (Лазаревич) Ганна Романовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь Нежинского полкового судьи.
Бракосочетание
Около 1692
Муж: не указан
Муж: Роман Жураківський, войсковой товарищ, умер около 1717.
Бракосочетание
?.11.1718
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1747