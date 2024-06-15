Терентьев Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1951
Отец: Терентьев Василий Филиппович
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.?.1979
Дочь: Иванова (Терентьева) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Дороган Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
03.10.1989
Сын: Терентьев Василий Владимирович
Мать ребёнка: Дороган Татьяна Леонидовна