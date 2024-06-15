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Терентьев Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1951

Отец: Терентьев Василий Филиппович

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
03.?.1979

Дочь: Иванова (Терентьева) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Дороган Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
03.10.1989

Сын: Терентьев Василий Владимирович

Мать ребёнка: Дороган Татьяна Леонидовна

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