(Борисова) Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борисова) Пелагея Михайлова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

28.04.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1897

Отец: Борисов Михаил Архипов

Мать: Борисова Матрена Андреева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
01.05.1897
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно