(Борисова) Пелагея Михайлова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения28.04.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1897
Отец: Борисов Михаил Архипов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
01.05.1897
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно