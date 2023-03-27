Ревункова Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1970
Отец: Яцухно Виктор
Мать: Яцухно Зоя
Рождение ребёнка
31.12.2003
Сын: Ревунков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ревунков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
30.12.2005
Дочь: Ревункова Анна Александровна
Отец ребёнка: Ревунков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ревунков Александр Алексеевич