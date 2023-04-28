Асташин Григорий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
26.10.1891
Сын: Асташин Пмв Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова
Бракосочетание
11.?.1891
Рождение ребёнка
13.04.1894
Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова
Рождение ребёнка
05.08.1895
Сын: Асташин Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова
Рождение ребёнка
15.03.1897
Сын: Асташин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова
Рождение ребёнка
21.05.1899
Сын: Асташин Никита Григорьевич
Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова
Рождение ребёнка
15.06.1901
Сын: Асташин Мирон Григорьевич
Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова
Рождение ребёнка
01.11.1902
Сын: Асташин Вов Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова
Рождение ребёнка
04.09.1905
Сын: Асташин Архип Григорьевич
Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова
Смерть
Неизвестно