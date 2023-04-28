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Асташин Григорий Прокофьевич

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Асташин Прокофий Уарович

Мать: Асташина Степанида Петровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1891

Сын: Асташин Пмв Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1891

Жена: Асташина Софья Ксенофонтова

Рождение ребёнка
13.04.1894

Сын: Асташин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Асташин Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1897

Сын: Асташин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1899

Сын: Асташин Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1901

Сын: Асташин Мирон Григорьевич

Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Асташин Вов Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1905

Сын: Асташин Архип Григорьевич

Мать ребёнка: Асташина Софья Ксенофонтова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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