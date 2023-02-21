Васильева Матрона Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Васильев Иван Иванов
Отец ребёнка: Васильев Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Васильев Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Васильев Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Васильев Иван Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850