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Васильева Матрона Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Васильев Иван Иванов

Отец ребёнка: Васильев Иван Афанасьев

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Васильев Андрей Иванов

Отец ребёнка: Васильев Иван Афанасьев

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Васильев Василий Иванов

Отец ребёнка: Васильев Иван Афанасьев

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Васильев Алексей Иванов

Отец ребёнка: Васильев Иван Афанасьев

Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Афанасьев

Смерть
После 1850
Кекур, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850
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