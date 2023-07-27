Иванов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (мамарина) Елена Александровна
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно