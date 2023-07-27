Иванов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (мамарина) Елена Александровна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Жена: Иванова (мамарина) Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (мамарина) Елена Александровна