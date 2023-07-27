Иванова (Мамарина) (Мамарина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Мамарина) (Мамарина) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1991

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1991

Отец: Мамарин Александр Рудольфович

Мать: Мамарина Вера Константиновна

Рождение ребёнка
30.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов ?

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодых ?

Развод
Неизвестно

Муж: Иванов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов ?

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