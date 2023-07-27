Иванова (Мамарина) (Мамарина) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1991
Рождение ребёнка
30.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов ?
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молодых ?
Развод
Неизвестно
Муж: Иванов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов ?