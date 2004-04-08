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Зыков Вячеслав Радионович

Место рождения

Диксон, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.07.1944

Дата смерти

08.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1944

Отец: Моисеев ?

Мать: Моисеева Мария Ильична

Диксон, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.05.1968

Сын: Зыков Эдуард Вячеславович

Мать ребёнка: Зыкова Галина Михайловна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
20.10.1980

Сын: Зыков Станислав Вячеславович

Мать ребёнка: Зыкова Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Галина Михайловна

Смерть
08.04.2004
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
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