Зыков Вячеслав Радионович
Место рождения
Дата рождения09.07.1944
Дата смерти08.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1944
Отец: Моисеев ?
Мать: Моисеева Мария Ильична
Рождение ребёнка
27.05.1968
Сын: Зыков Эдуард Вячеславович
Мать ребёнка: Зыкова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
20.10.1980
Сын: Зыков Станислав Вячеславович
Мать ребёнка: Зыкова Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Галина Михайловна
Смерть
08.04.2004