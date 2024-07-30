Раченкова Анна Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раченкова Анна Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раченков Панкратий Дмитриев

Рождение ребёнка
22.03.1896 ст.

Сын: Раченков Кирил Панкратиев

Отец ребёнка: Раченков Панкратий Дмитриев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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