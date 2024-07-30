Раченкова Анна Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1896 ст.
Сын: Раченков Кирил Панкратиев
Отец ребёнка: Раченков Панкратий Дмитриев
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно