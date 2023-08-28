Молодых Пелагея Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Молодых Афанасий Андреев
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ксения Афанасьева
Отец ребёнка: Молодых Афанасий Андреев
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Молодых Афанасий Андреев
Рождение ребёнка
01.07.1885
Дочь: мертворожденная
Отец ребёнка: Молодых Афанасий Андреев
Рождение ребёнка
23.08.1886
Отец ребёнка: Молодых Афанасий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно