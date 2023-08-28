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Молодых Пелагея Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Молодых Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Молодых Афанасий Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ксения Афанасьева

Отец ребёнка: Молодых Афанасий Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Молодых Лукьян Афанасьев

Отец ребёнка: Молодых Афанасий Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1885

Дочь: мертворожденная

Отец ребёнка: Молодых Афанасий Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Молодых Петр Афанасьев

Отец ребёнка: Молодых Афанасий Андреев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодых Афанасий Андреев

Смерть
Неизвестно
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