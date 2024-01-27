Лоскутов Loskutov Куприян Сергеевич
Место рожденияСело Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лоскутов Loskutov Семен Куприянович
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Парамоновна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрена Куприяновна
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Парамоновна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно