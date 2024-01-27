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Лоскутов Loskutov Куприян Сергеевич

Место рождения

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Лоскутов Loskutov Сергей Логинович

Мать: Лоскутова Мария Яковлевна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лоскутов Loskutov Семен Куприянович

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Парамоновна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена Куприяновна

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Парамоновна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно
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