Теплякова Марфа Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплякова Марфа Евлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1898

Дочь: Хаванова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Тепляков Николай Фокин

Есиповская, Усть-Сюмское общество, Предтеченская волость, Шенкурский уезд, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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