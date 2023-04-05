Теплякова Марфа Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1898
Дочь: Хаванова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Тепляков Николай Фокин
Есиповская, Усть-Сюмское общество, Предтеченская волость, Шенкурский уезд, Архангельская область
Смерть
Неизвестно