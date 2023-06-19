Чуракова (Вотякова) Татьяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Вотякова) Татьяна Андреева

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.01.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1825

Отец: Чураков Андрей Дометiев

Мать: Анна Матвеева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1845

Муж: Вотяков Сидор Дмитрiев

Рождение ребёнка
03.12.1846

Дочь: Анна Сидорова

Отец ребёнка: Вотяков Сидор Дмитрiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1850

Дочь: Надежда Сидорова

Отец ребёнка: Вотяков Сидор Дмитрiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно