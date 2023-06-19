Чуракова (Вотякова) Татьяна Андреева
Место рождения
Дата рождения12.01.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1825
Отец: Чураков Андрей Дометiев
Мать: Анна Матвеева
Бракосочетание
14.02.1845
Рождение ребёнка
03.12.1846
Дочь: Анна Сидорова
Отец ребёнка: Вотяков Сидор Дмитрiев
Рождение ребёнка
13.09.1850
Дочь: Надежда Сидорова
Отец ребёнка: Вотяков Сидор Дмитрiев
Смерть
Неизвестно