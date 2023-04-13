(Чуракова) Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1823
Сын: Чураков Яков Андреев
Отец ребёнка: Чураков Андрей Дометiев
Рождение ребёнка
12.01.1825
Дочь: Чуракова Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Чураков Андрей Дометiев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Чуракова Александра Андреева
Отец ребёнка: Чураков Андрей Дометiев
Рождение ребёнка
15.01.1834
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Чураков Андрей Дометiев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чураков Андрей Дометiев
Смерть
Неизвестно