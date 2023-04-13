(Чуракова) Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чуракова) Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1823

Сын: Чураков Яков Андреев

Отец ребёнка: Чураков Андрей Дометiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1825

Дочь: Чуракова Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Чураков Андрей Дометiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Чуракова Александра Андреева

Отец ребёнка: Чураков Андрей Дометiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1834

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Чураков Андрей Дометiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чураков Елисей Андреев

Отец ребёнка: Чураков Андрей Дометiев

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно