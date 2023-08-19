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Ершов Григорий Минеев

Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Ершов Миней Денисов

Мать: Ершова Арина

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Ершов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Ершова Настасья Минеева

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Ершова Настасья Минеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Настасья Минеева

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно