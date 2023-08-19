Ершов Григорий Минеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Ершов Миней Денисов
Мать: Ершова Арина
Рождение ребёнка
?.02.1834
Мать ребёнка: Ершова Настасья Минеева
Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Ершова Настасья Минеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Настасья Минеева
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно