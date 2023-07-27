Ершова (Овчинникова) Настасья Минеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Овчинников Миней Васильевич
Мать: Овчинникова Марина
Рождение ребёнка
?.02.1834
Отец ребёнка: Ершов Григорий Минеев
Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Ершов Григорий Минеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно