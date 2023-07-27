Ершова (Овчинникова) Настасья Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова (Овчинникова) Настасья Минеева

Ершова (Овчинникова) Настасья Минеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Овчинников Миней Васильевич

Мать: Овчинникова Марина

Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Ершов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Ершов Григорий Минеев

Нижняя Санарка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Ершов Григорий Минеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Григорий Минеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close