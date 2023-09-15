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Полянский Александр Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1767

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Полянский Александр Иванович

Мать: Полянская Елизавета Романовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
1773
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Записан с 6 лет.
Военная служба
1796
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: ротмистр
Работа или профессия
1802
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Тайный советник, действительный камергер, любитель театров.
Бракосочетание
Около 1803

Жена: Полянская Елизавета Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1812
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Председатель Уголовного суда.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Вышел в отставку.
Смерть
1818
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Детей не было.
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