Полянский Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Военная служба
1773
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Записан с 6 лет.
Военная служба
1796
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Воинское звание: ротмистр
Работа или профессия
1802
Тайный советник, действительный камергер, любитель театров.
Бракосочетание
Около 1803
Работа или профессия
1812
Председатель Уголовного суда.
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Род войск: Преображенский полк лейб-гвардии Вышел в отставку.
Смерть
1818
Детей не было.