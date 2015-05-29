Масютин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1954
Дата смерти29.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.05.2015