Масютин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масютин Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1954

Дата смерти

29.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.05.2015
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
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