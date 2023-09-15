Ирина Фадеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1789 ст.
Муж: Евсей Романов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Василий Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Романов
Рождение ребёнка
20.03.1804 ст.
Сын: Сидор Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Романов
Смерть
Неизвестно