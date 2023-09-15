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Ирина Фадеева

Место рождения

Лихарева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лихарева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
07.02.1789 ст.

Муж: Евсей Романов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Василий Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Романов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1804 ст.

Сын: Сидор Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Романов

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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