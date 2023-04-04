(Боде-Колычева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
25.12.1879
Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1897