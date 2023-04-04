(Боде-Колычева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боде-Колычева) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Боде-Колычев Михаил Львович

Мать: Боде-Колычева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
25.12.1879

Сын: Сухотин Лев Михайлович

Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Сухотин Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухотин Михаил Сергеевич

Смерть
1897
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