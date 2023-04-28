Елизарова (Воронкова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Воронков Василий Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1860
Рождение ребёнка
03.02.1863
Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
03.03.1865
Сын: Елизаров Герасим Иванович
Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.05.1867
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.01.1870
Сын: Елизаров Василий Иванович
Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Улахова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно