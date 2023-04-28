Елизарова (Воронкова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Воронкова) Елена Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Воронков Василий Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Елизаров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1863

Сын: Елизаров Семен Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
03.03.1865

Сын: Елизаров Герасим Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
20.05.1867

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1870

Сын: Елизаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Елизаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Елизаров Ефим Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Улахова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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