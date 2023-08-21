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Пицик Василий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицик Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Пицик Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицик Василий Васильевич

Мать ребёнка: Пицик Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пицик Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Пицик Мария Илларионовна

Смерть
Неизвестно