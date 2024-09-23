Кузнецова Анна Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Симеон Егоров

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Кузнецов Григорий Сίмеонов

Отец ребёнка: Кузнецов Симеон Егоров

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Федот

Отец ребёнка: Кузнецов Симеон Егоров

Храброво, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.1856 ст.

Сын: Кузнецов Матвѣй Симеоновъ

Отец ребёнка: Кузнецов Симеон Егоров

Смерть
Неизвестно

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