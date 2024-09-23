Кузнецова Анна Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Кузнецов Григорий Сίмеонов
Отец ребёнка: Кузнецов Симеон Егоров
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Федот
Отец ребёнка: Кузнецов Симеон Егоров
Рождение ребёнка
08.08.1856 ст.
Сын: Кузнецов Матвѣй Симеоновъ
Отец ребёнка: Кузнецов Симеон Егоров
Смерть
Неизвестно