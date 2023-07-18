(Сибагатуллина) Наиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сибагатуллина) Наиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Сибгатуллин Файзул-Карим

Мать: Сибагатуллина Биби Хажар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

1970
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2006