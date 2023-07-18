(Сибагатуллина) Наиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1944
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944
Отец: Сибгатуллин Файзул-Карим
Мать: Сибагатуллина Биби Хажар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2006