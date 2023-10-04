Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1904
Дата смерти26.04.1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1904
Отец: Иванкин Василий Михаилович
Мать: Анна Ильинична
Рождение ребёнка
11.02.1925
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Кошелев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1936
Сын: Кошелев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Кошелев Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.04.1939
Дочь: Морозова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Кошелев Федор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1987