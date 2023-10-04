Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1904

Дата смерти

26.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1904

Отец: Иванкин Василий Михаилович

Мать: Анна Ильинична

Рождение ребёнка
11.02.1925

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Кошелев Федор Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1936

Сын: Кошелев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Кошелев Федор Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1939

Дочь: Морозова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Кошелев Федор Дмитриевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Федор Дмитриевич

Смерть
26.04.1987
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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