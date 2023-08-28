Меркулов Петр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1907
Дата смерти06.03.1959
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907
Рождение ребёнка
20.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.1959