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Меркулов Петр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1907

Дата смерти

06.03.1959

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907

Отец: Меркулов Митрофан Борисов

Мать: Меркулова Марфа Гавриилова

Рождение ребёнка
20.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.03.1959
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