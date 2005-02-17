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Иванов Константин
Иванов Константин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.2005
Пол
Мужской
Отец
Иванов ?
Мать
Михайлина (Иванова) Татьяна Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2005
Отец:
Иванов ?
Мать:
Михайлина Татьяна Владимировна
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