Светличный Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1904
Дочь: Нестеренко Анна Романовна
Мать ребёнка: не указана
Дергановка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светличный Василий Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светличный Иван Романович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светличный Афанасий Романович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно