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Светличный Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: Нестеренко Анна Романовна

Мать ребёнка: не указана

Дергановка, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Романовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светличный Василий Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светличный Иван Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светличный Афанасий Романович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно