(Афиногенова) Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Иванова (варакушина) Мария
Отец ребёнка: Лаврентьев Владимир
Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентьев Владимир
Смерть
Неизвестно