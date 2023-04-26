(Афиногенова) Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афиногенова) Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Иванова (варакушина) Мария

Отец ребёнка: Лаврентьев Владимир

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Владимир

Смерть
Неизвестно
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