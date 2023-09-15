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Долгоруков Дмитрий Николаевич
Долгоруков Дмитрий Николаевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1827
Дата смерти
1910
Пол
Мужской
Отец
Долгоруков Николай Васильевич
1789 г.р.
Мать
Долгорукова (Голицына) Екатерина Дмитриевна
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Долгоруков Николай Васильевич
Мать:
Долгорукова Екатерина Дмитриевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1910
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