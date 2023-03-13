Гурентьева (Баранова) Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1909
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Гурентьевъ Николай
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
04.06.1911
Дочь: Гурентьева Агриппина
Отец ребёнка: Гурентьевъ Николай
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
13.08.1912
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Гурентьевъ Николай
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
09.05.1915
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Гурентьевъ Николай
хуторъ Ново-Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурентьевъ Николай