Гурентьева (Баранова) Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурентьева (Баранова) Варвара Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1909

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Гурентьевъ Николай

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
04.06.1911

Дочь: Гурентьева Агриппина

Отец ребёнка: Гурентьевъ Николай

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
13.08.1912

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Гурентьевъ Николай

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
09.05.1915

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Гурентьевъ Николай

хуторъ Ново-Троицкий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурентьевъ Николай

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