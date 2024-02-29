Семерникова (Лигунец) Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерникова (Лигунец) Наталья Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Семерников Евгений Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семерников Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Семерников Евгений Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семерников Евгений Петрович

Место жительства
Неизвестно
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