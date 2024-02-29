Семерникова (Лигунец) Наталья Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Семерников Евгений Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семерников Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Семерников Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно