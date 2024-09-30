Хуопалайнен (Раппу) Анна-Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения19.05.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1896
Бракосочетание
12.07.1918
Рождение ребёнка
24.12.1919
Дочь: (Хуопалайнен) Кертту Иосифовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
18.11.1921
Дочь: (Хуопалайнен) Мартта Иосифовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
06.02.1924
Сын: Хуопалайнен Леннарт Иосифович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
23.06.1925
Сын: Хуопалайнен Ильмари Иосифович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
09.07.1927
Дочь: (Хуопалайнен) Бертта Иосифовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович
Рождение ребёнка
09.07.1927
Дочь: (Хуопалайнен) Сийла Иосифовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович
Смерть
Неизвестно