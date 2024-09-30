Хуопалайнен (Раппу) Анна-Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Раппу) Анна-Мария Иосифовна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.05.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1896

Отец: Раппу Иосиф Петрович

Мать: Раппу (Тойвоканен) Анна Моисеевна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
12.07.1918

Муж: Хуопалайнен Иосиф Абрамович

Рождение ребёнка
24.12.1919

Дочь: (Хуопалайнен) Кертту Иосифовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1921

Дочь: (Хуопалайнен) Мартта Иосифовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1924

Сын: Хуопалайнен Леннарт Иосифович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1925

Сын: Хуопалайнен Ильмари Иосифович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1927

Дочь: (Хуопалайнен) Бертта Иосифовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1927

Дочь: (Хуопалайнен) Сийла Иосифовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Абрамович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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