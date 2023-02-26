Альховикова Пелагея (Лукьянова)
Место рожденияСущевская волость Духовщинского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Антонина Захарова
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Дочь: Антонина (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Сын: Альховиков Сергей Захаров
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Дочь: Мария Захарова
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Сын: Алексеев Константин Захаров
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Дочь: Надежда Азарова
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Дочь: Ксения Захарова
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Сын: Алексеев Александр Захаров
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Дочь: Господарская Елена Захарова
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Дочь: Екатерина Захарова
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Дочь: Марфа Захарова
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Дочь: Елизавета Захарова
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев
Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев