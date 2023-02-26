Альховикова Пелагея (Лукьянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альховикова Пелагея (Лукьянова)

Место рождения

Сущевская волость Духовщинского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Сущевская волость Духовщинского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Антонина Захарова

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1876

Дочь: Антонина (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1877

Сын: Альховиков Сергей Захаров

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1878

Сын: Альховиков Павел Захаров

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1879

Дочь: Мария Захарова

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1880

Сын: Алексеев Константин Захаров

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1882

Дочь: Надежда Азарова

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1884

Дочь: Ксения Захарова

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1885

Сын: Алексеев Александр Захаров

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1886

Сын: Альховиков Иоанн Захаров

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Господарская Елена Захарова

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Рождение ребёнка
20.11.1887

Дочь: Екатерина Захарова

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1891

Дочь: Марфа Захарова

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1893

Дочь: Елизавета Захарова

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.05.1894

Сын: Альховиков Иоанн Захаров

Отец ребёнка: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альховиков Захарий (Азарий) Алексеев

Смерть
Неизвестно
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