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Медведев Иван Семенов

Место рождения

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
23.01.1855 ст.

Жена: Медведева Дарья Никитина

Кособоково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
ГАНО 156-1-4915. лист 53. д. Усть-Калманской крестьянин Иван Семенов Медведев 19 лет первым браком и д. Красноярской крестьянина Никиты Чупина дочь девица Дарья 21 год первым браком
Смерть
Неизвестно
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