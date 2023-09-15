Медведев Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1855 ст.
Жена: Медведева Дарья Никитина
Кособоково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
ГАНО 156-1-4915. лист 53. д. Усть-Калманской крестьянин Иван Семенов Медведев 19 лет первым браком и д. Красноярской крестьянина Никиты Чупина дочь девица Дарья 21 год первым браком
Смерть
Неизвестно