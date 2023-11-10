Медведева (Чупина) Дарья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Чупина) Дарья Никитина

Место рождения

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
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Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Чупин Никита Астафьев

Мать: не указана

Красноярка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
23.01.1855 ст.

Муж: Медведев Иван Семенов

Кособоково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
ГАНО 156-1-4915. лист 53. д. Усть-Калманской крестьянин Иван Семенов Медведев 19 лет первым браком и д. Красноярской крестьянина Никиты Чупина дочь девица Дарья 21 год первым браком
Смерть
Неизвестно
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