Медведева (Чупина) Дарья Никитина
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Чупин Никита Астафьев
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1855 ст.
Кособоково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
ГАНО 156-1-4915. лист 53. д. Усть-Калманской крестьянин Иван Семенов Медведев 19 лет первым браком и д. Красноярской крестьянина Никиты Чупина дочь девица Дарья 21 год первым браком
Смерть
Неизвестно