Горишняк Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горишняк Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горишняк Пётр Кузьмич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глотов Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глотов Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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