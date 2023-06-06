Евдокимов Александр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1897
Дата смерти29.07.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1897
Отец: Евдокимов Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1920
Проживание: проспект Села Смоленского, д. 79, кв. 11
Рождение ребёнка
08.05.1921
Дочь: Маковская Валентина Александровна
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Марковна
Рождение ребёнка
13.01.1924
Сын: Евдокимов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Марковна
Петроград, подотдел ЗАГС Володарского района
Рождение ребёнка
28.07.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокимова Мария Марковна
Ленинград, Володарский ЗАГС, пр. 25 Октября, 174
Смерть
29.07.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Острое отравление дихлорэтаном | ул. Ткачей, 2-2, Ленинград, ул. Ткачей, 16-2, Санкт-Петербург, 192029