Евдокимов Александр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Александр Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1897

Дата смерти

29.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1897

Отец: Евдокимов Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1920

Жена: Евдокимова Мария Марковна

Проживание: проспект Села Смоленского, д. 79, кв. 11
Рождение ребёнка
08.05.1921

Дочь: Маковская Валентина Александровна

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Марковна

Рождение ребёнка
13.01.1924

Сын: Евдокимов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Марковна

Петроград, подотдел ЗАГС Володарского района
Рождение ребёнка
28.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокимова Мария Марковна

Ленинград, Володарский ЗАГС, пр. 25 Октября, 174
Смерть
29.07.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Острое отравление дихлорэтаном | ул. Ткачей, 2-2, Ленинград, ул. Ткачей, 16-2, Санкт-Петербург, 192029